ولي العهد البحريني يؤكد المستويات المتقدمة للتعاون الثنائي مع أمريكا في المجال العسكري

أكد ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية التعاون المشترك بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، وما وصل إليه من مستويات متقدمة في مختلف المجالات خاصة في المجالين العسكري والدفاعي، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار هو أساس التنمية التي تحقق تطلعات دول العالم وشعوبها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم /الخميس/ بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين ستيفن بوندي، حيث نوه الأمير سلمان بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين وما تحقق على صعيد مختلف مسارات التعاون من تقدم وتطور، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وجرى - خلال اللقاء - استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار التي تم التوقيع عليها بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي ستشكل مرتكزا ثابتا لدفع التعاون نحو مزيدٍ من التكامل في شتى المجالات وخاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، وستسهم كذلك في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة بما يعزز التوجهات التنموية.

كما تم مناقشة العمل المشترك بالمرحلة القادمة وما تهدف إليه الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين نحو تعزيز التعاون الثنائي والتكامل في شتى المجالات، وعزمهما على مواصلة العمل جنبًا إلى جنب وفق القيم والرؤى المشتركة نحو مزيدٍ من التكامل في المجالين الأمني والعسكري وتحقيق الأمن والازدهار والتنمية الاقتصادية.