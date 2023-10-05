وكيل الصحة بمطروح يتفقد سير العمل في المستشفى العام.. صور

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، مساء اليوم الخميس، المستشفى العام بمدينة مرسى مطروح؛ لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر مخزون المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

بدأ "سالم" جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ لمتابعة سير العمل والوقوف علي جاهزيته لاستقبال حالات الطوارئ حال حدوث أي أزمات أو حوادث كبرى وتأكد من توافر الأكسجين والأمصال وبكميات مناسبة، كما تفقد بنك الدم التخزينى الخاص بالمستشفى وتأكد من توافر مختلف فصائل الدم ومشتقاته وكذلك معمل التحاليل الطبية.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بمطروح، قسم عناية القلب بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وحث الفريق الطبى بتقديم كل سبل الدعم الطبى والنفسي للمرضى، متابعات الخدمات الطبية المقدمة بعناية الباطنة وكذا الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى وقدم الشكر لفريق العمل على حسن التعامل مع المرضى.

أثناء المرور تلاحظ وجود مخلفات في ساحة المستشفى ناتجة من أعمال رفع كفاءة أحد أقسام المستشفى، ووجه لإدارة المستشفى بسرعة نقلها للخارج عن طريق المقاول المسؤول، كما تلاحظ وجود بعض الإشغالات والحواجز على البوابة الرئيسية للمستشفى قد تعوق حركة الدخول والخروج وخاصة في حالات الطوارئ، ووجه بسرعة رفعها وإزالة الإشغالات والتنبيه على أفراد الأمن بالمتابعة وعلي الفور تم رفعها.

كما استمع المحافظ لبعض مرافقي الحالات اثناء المرور للإطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة، وشدد علي توفير جميع أوجه الرعاية الطبية لهم، مؤكدًا أن الجولات مستمرة على المنشآت الصحية وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

وكيل صحة مطروح يتفقد المستشفى العام بالتزامن ورفع درجة الاستعداد القصوى

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