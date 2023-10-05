دورى روشن| بمشاركة طارق حامد.. ضمك يصعق الحزم

سحق فريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه طارق حامد لاعب المنتخب الوطنى، نظيره الحزم، بأربعة اهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب " استاد نادي ضمك بخميس مشيط"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

أحرز رباعية ضمك اللاعب أسان سيساي فى الدقيقة الـ 16، وجورج كيفين نكودو فى الدقيقة الـ 42، وأحمد يوسف الزين فى الدقيقة الـ 46، وبرونو فيانا الذى سجل هدف في مرماه فى الدقيقة الـ 63 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف الحزم الوحيد اللاعب نواف عبدالله الحبشي فى الدقيقة الـ 83.

وشارك النجم المصرى طارق حامد فى صفوف فريق الضمك من بداية اللقاء حتى نهايته.

بهذا الفوز رفع فريق ضمك رصيده إلى النقطة 10 وضعته فى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الحزم عند النقطة ثلاث نقاط وضعته فى قاع الترتيب .