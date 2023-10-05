ads
الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع 3 جنيهات في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد سعر الذهب في مصر تراجعا طفيفا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس،  بمقدار 3 جنيهات في محلات الصاغة.

حيث سجل سعر عيار 24 نحو 2451 جنيه للبيع و2463 جنيه للشراء، وعيار 21 نحو 2145 جنيه للبيع و2155 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 18 نحو 1839 جنيه للبيع و1847 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار 14 نحو 1430 جنيه للبيع و1437 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.24 ألف جنيه للبيع و67.6 ألف جنيه للشراء، ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.451 مليون جنيه للبيع و2.5 مليون جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.16 ألف جنيه للبيع و17.24 ألف جنيه للشراء.

ads
سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب
ads