الذهب يتراجع 3 جنيهات في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس

شهد سعر الذهب في مصر تراجعا طفيفا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بمقدار 3 جنيهات في محلات الصاغة.

حيث سجل سعر عيار 24 نحو 2451 جنيه للبيع و2463 جنيه للشراء، وعيار 21 نحو 2145 جنيه للبيع و2155 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 18 نحو 1839 جنيه للبيع و1847 جنيه للشراء، وبلغ سعر عيار 14 نحو 1430 جنيه للبيع و1437 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.24 ألف جنيه للبيع و67.6 ألف جنيه للشراء، ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.451 مليون جنيه للبيع و2.5 مليون جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.16 ألف جنيه للبيع و17.24 ألف جنيه للشراء.