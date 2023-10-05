ضبط 3 أطنان أغذية فاسدة و592 منشأة صحية تدار بدون ترخيص في دمياط

شنت مديرية التموين في محافظة دمياط، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة حملات مكبرة للرقابة على محال بيع السلع الغذائية.

وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشات الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك.

وواصل رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط جهودهم في الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورة، وإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.

حيث قام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على951 منشاة تزامنا مع بدء العام الدراسي بجميع مراكز محافظة دمياط خلال شهر سبتمبر 2023، تحت اشراف الدكتور عطية علي منصور مدير عام الشؤون الوقائية.

أسفرت حملات الرقابة بقيادة السعيد الفداوى مراقب عام الأغذية وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، عن إعدام 3.778طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 7023 لتر عصائر ومشروبات ومياه معبأة منتهية الصلاحية، وتم اعدام 1279 لتر زيت طعام سبق استعماله ومياه غازية، كما تم سحب 127عينة متنوعة للفحص.

كما أسفرت الحملة أيضًا عن الكشف عن 592 منشأة تدار بدون ترخيص، و59 منشأة بها خطر داهم على الصحة العامة، وتحرير 1307 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، علي استمرار حملات الرقابة علي الأغذية لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن بالمحافظة ومحاربة كافة صور التلاعب بصلاحية المنتجات الغذائية أو خاماتها وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة ضد معدومي الضمير.