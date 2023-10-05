بالصور.. تفاصيل اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه حتى الآن، لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.
وأشار "بنداري"، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أول أيام فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، إلى أن هناك شروطًا يجب توافرها في المرشح، وهي أنه لا بد أن تكون الأوراق المطلوبة 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب.
وأوضح إنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة، وتحديد 3 مقرات لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، في مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومعهد ناصر والعاصمة الإدارية.