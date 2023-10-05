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الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. تفاصيل اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

اجتماع الهيئة الوطنية
اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات
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قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه حتى الآن، لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وأشار "بنداري"، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أول أيام فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، إلى أن هناك شروطًا يجب توافرها في المرشح، وهي أنه لا بد أن تكون الأوراق المطلوبة 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وأوضح إنه جرى التنسيق مع وزارة الصحة، وتحديد 3 مقرات لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، في مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومعهد ناصر والعاصمة الإدارية.

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الترشح لرئاسة الجمهورية الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري توقيع الكشف الطبي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية
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