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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط المتهمين بسرقة فيلا دبلوماسي سابق بالإكراه في كرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهمين الثلاثة في واقعة سرقة فيلا مدير عام بالمعاش بوزارة الخارجية، عقب الإعتداء عليه بالضرب أمام زوجته وتقييده داخل الفيلا التي يملكها بعزبة الجزار أمام كفر حكيم بدائرة مركز شرطة كرداسة.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "محسن م" 72 سنة مدير عام بالمعاش بوزارة الخارجية ومقيم في فيلا في عزبة الجزار بدائرة المركز، يفيد بقيام 3 أشخاص "غير معلومين لديه" بالاعتداء عليه بالضرب على رأسه وتقييد يديه وتهديده بسلاح خرطوش وأسلحة بيضاء هو وزوجته 69 سنة، وسرقة  505 دولارات أمريكية و25 دولارا كنديا و35 درهما و2 هاتف محمول وجهاز لاب توب وسلسلة ذهبية من داخل الفيلا محل سكنه.

 بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة نجحت جهوده في تحديد هوية الجناة الثلاثة وأمكن ضبطهم وإعادة المسروقات وتم اقتيادهم إلي ديوان المركز.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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3 أشخاص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمديرية أمن الجيزة بوزارة الخارجية بلوماسي تشكيل فريق جهاز لاب توب سرقة فيلا سلاح خرطوش مركز شرطة كرداسة مديرية امن الجيزة وزارة الخارجية
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