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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ماس كهربائي.. السيطرة على حريق التهم محتويات مسكن في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب بأحد المنازل بقرية المحمودية مركز دكرنس ولم يسفر الحريق عن اية خسائر بشرية او اصابات والخسائر المادية احتراق غرفة نوم بالكامل  بعدما تم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق الذي تبين أن سببه ماس كهربائي . 

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من اهالي قرية المحمودية مركز دكرنس بوجود حريق بأحد المنازل بشارع السوق بالقرية.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف وقوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ وجري الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على مصدر النيران قبل امتدادها الي باقي اجزاء المنزل وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مواطن يدعى إبراهيم عبدالمنعم شلتوت.

جرى السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بالأرواح أو إصابات والخسائر المادية إحتراق غرفة النوم بالكامل وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 

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