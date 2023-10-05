بينهم صلة قرابة.. طالب يستدرج طفلة ويعتدي عليها جنسيًا فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية من ضبط طالب بالصف الأول الثانوي، وذلك بعد بلاغ حرره عامل أتهم فيه الطالب وتربطه صلة قرابة بنجلته باستدراجها إلى مسكن عمته والتعدي عليها جنسيا مستغلا عدم تواجد أحد بالمسكن.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي،مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من "أ.م.ع"،40 عاما، عامل، ومقيم بندر المطرية وبرفقته نجلته "ج"، 8 أعوام تلميذة بالصف الثاني الإبتدائي ومقيمة طرف والدتها "طليقته" ببندر المطرية، يتهم "أحمد.م.ا.ا.ا"،15 عاما طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم بندر المطرية باستدراج نجلته الطفلة القاصر الى منزل عمته"شقيقة زوجة والدة الطفلة" في عدم تواجدها والتعدي عليها جنسيا وحضر للإبلاغ فور علمه بالواقعة من نجلته.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، من ضبط الطالب المتهم، بمواجهته أقر واعترف بارتكابه للواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7873 جنح مركز شرطة المطرية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.