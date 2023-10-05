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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غدا.. "أغنية النصر" على شاشة "الوثائقية"

الفيلم الوثائقي أغنية
الفيلم الوثائقي "أغنية النصر"
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 أعلنت قناة "الوثائقية"، إنتاجها وعرضها الفيلم الوثائقي "أغنية النصر" غدًا الجمعة الموافق السادس من أكتوبر، الذي يوثق دور الأغنية الوطنية في رفع الروح المعنوية للجنود والشعب المصري قبل حرب أكتوبر، وفي أثنائها وبعدها، وذلك تزامنًا مع الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر.

 ويرصد الفيلم كواليس إنتاج أشهر وأندر الأغاني الوطنية التي كُتبت ولُحنت في ساعات قليلة داخل استديوهات الإذاعة المصرية، لتُكون- بتنوع أفكارها وكلماتها وألحانها- وثيقة تاريخية لذاكرة الأمة على مر العصور. 

وكذلك يسلط الفيلم الضوء على المطربين والملحنين والمؤلفين، الذين تنازلوا عن أجورهم، والذين تبرعوا بها من أجل المجهود الحربي، كما يرصد دور الغناء الشعبي والفرق الغنائية في تأجيج المشاعر الوطنية.

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