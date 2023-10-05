وزارة العمل: ختام دورة تدريبية على التفصيل والخياطة لفتيات أسوان.. صور

أعلنت وزارة العمل عن ختام الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بمركز نصر النوبة، والتي نظمتها مديرية عمل أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وفى إطار تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة للدخول الى سوق العمل الحر والذى تم الإعلان عنها فى نهاية شهر أغسطس الماضي، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير خاص.

وأفاد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان فى تقريرٍ للوزارة، بأن هذه البرامج المقدمة للفتيات تقدم لمَن انطبقت عليهم شروط الالتحاق، والبدء فى تدريب المجموعة الأولى بداية شهر سبتمبر الماضي، وأشار إلى أن المتدربات قدمن الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية والتى أسهمت فى تعلمهن مهارات الخياطة والتفصيل، كما أشاد مدير المديرية بعمل المتدربات مهاراتهم في الخياطة والتفصيل واتقانهن للمهنة والذى ظهر فى المنتجات التى قمن بشغلها والموديلات المختلفة من الملابس، ومؤكدا استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

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