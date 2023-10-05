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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

قمر صناعي
قمر صناعي
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أطلقت الصين بنجاح اليوم الخميس، قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ أن الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش - 2 دي" كان قد انطلق ويقل على متنه القمر الصناعي "ياوقان - 39" ودخل القمر الصناعي المدار المخطط له بنجاح.
 

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الصين قمر صناعي
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