الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين بنجاح اليوم الخميس، قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية /شينخوا/ أن الصاروخ الحامل من طراز "لونغ مارش - 2 دي" كان قد انطلق ويقل على متنه القمر الصناعي "ياوقان - 39" ودخل القمر الصناعي المدار المخطط له بنجاح.

