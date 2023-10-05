التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر سقوطها من سلم منزلها بالشرقية

قررت نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر اختلال توازنها أثناء وقوفها على السلم بمنزلها وسقطت بداخله وفارقت الحياة على الفور.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز مشتول السوق يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزى بوصول فتاة فى العقد الثانى من عمرها وطفلة عامين مصابين بنزيف وكسور متعددة وكدمات وأن الأولى لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها وتخضع الثانية للعلاج.

وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة كانت تحمل طفلة إحدى قريباتها وتلهو معها على سلم المنزل بالطابق الثانى وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطا الإثنين لتموت الأولى وتنجو الثانية.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتأكد عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.