استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

استقرت أسعار الذهب، في بداية تداولات اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، عند نفس مستوى التراجع الذي حققته نهاية تعاملات الأمس بمحلات وأسواق الصاغة المصرية، متأثرة بالضغوط القوية التي يواجهها المعدن الأصفر في البورصات العالمية منذ بداية الأسبوع الجاري.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر عند مستوى 2462.75 جنيه للبيع، و 2451.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة عند 2257.5 جنيه للبيع، و2247.25 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر عند 2155 جنيها للبيع، و2145 جنيها للشراء.

وشهد سعر الذهب عيار 18 حالة من التراجع عند 1847.25 جنيه للبيع، و1838.5 جنيه للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 14 حالة من الهبوط عند 1436.75 جنيه للبيع، و1430 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الذهب عيار 12 عند 1231.5 جنيه للبيع، و1225.75 جنيه للشراء.

وهبط سعر الذهب عيار 9 الآن عند 923.5 جنيه للبيع، و919.25 جنيه للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر (و يزن حوالي 8 جرامات من الذهب) بحوالى 40 جنيها في تعاملات اليوم، عقب هبوط سعر الذهب بنحو 5 جنيهات في الجرام عيار 21 ختام تعاملات الأمس، وسجل سعر الجنيه الذهب 17240 جنيها مقابل 17280 جنيها في مستهل التعاملات.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم (الأونصة وتزن حوالي 8 جرامات من الذهب) حوالي 76,239 جنيها للبيع 76,595 جنيها للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 2,451,429 جنيها للبيع، و2,462,857 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وعلى صعيد حركة التداولات، في البورصات العالمية ، انخفض سعر الأونصة الواحدة عند 1820 دولار، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.