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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأربعاء، منخفضًا 112.07 نقطة ليقفل عند مستوى 10840.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 323 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

 وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو م، ونادك، ودار الأركان، وأسترا الصناعية، ووفرة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات وقت اللياقة، والزامل للصناعة، ورعاية، وعلم، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.95% و5.90%.

 فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 214.14 نقطة ليقفل عند مستوى 22758.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 44.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

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البورصة السعودية انخفاض الأسهم المتداولة
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