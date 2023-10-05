عماد الدين حسين: حرب أكتوبر أثبتت للعالم أن الشعب المصري عظيم وقادر على الانتصار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ حرب أكتوبر أثبتت للعالم أن الشعب المصري شعب عظيم وقادر على الانتصار، موضحًا: "المصري لما بيحط في دماغه حاجة بيقدر يعملها".

وأضاف "حسين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، مقدم برنامج "هذا المساء"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الفارق بين 5 يونيو 1967 و6 أكتوبر 1973 هو العمل والتخطيط والعمل، فقد كان لدى مصر جنود في حرب أكتوبر معظمهم من حملة المؤهلات العليا، واعتمدت مصر على التخطيط والعلم والأفكار البراقة والابتكار الحقيقي مثل استخدام خراطيم المياه والخداع الاستراتيجي.

وتابع الكاتب الصحفي: "جولدا مائير اتصلت بالرئيس الأمريكي وقالت له بقاؤنا في خطر، ومن ثم، فإن الشعب المصري شعب عظيم وكبير وقادر حينما يريد أن يحقق الانتصار، وأتمنى من الإعلام المصري بكل درجاته أن ينقل للأجيال الجديدة ما حدث في حرب أكتوبر، وللأسف الشديد عدد كبير من الشباب يحتاجون إلى الوصول إليهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم وأجدادهم والشهداء الذين ضحوا من أجلهم، وأن هناك عدواً كان يحتل أرضا مصرية ولا يزال يحتل أرضا عربية".

وواصل الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أن المعركة ليست عسكرية فقط، لكنها معركة تحدِِ ومعركة بقاء وشاملة في كل نواحي الحياة تتعلق بالفكر والإبداع والتخطيط والتنمية.

