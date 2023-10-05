الخارجية السودانية تنفي قصف القوات المسلحة مبنى السفارة الإثيوبية بالخرطوم

نفت وزارة الخارجية بالسودان، قيام القوات المسلحة السودانية، بقصف مبني السفارة الإثيوبية بالخرطوم، وأحدثت بها دمارًا كبيرًا، وقالت إن ما تردده قوات الدعم السريع لا أساس له من الصحة وهي محاولة فاشلة للإساءة لصورة القوات المسلحة.

وقالت الخارجية السودانية - في بيان لها اليوم الأربعاء -: "لقد دأبت قوات الدعم السريع، بعد هزيمتها في ميادين المواجهة المباشرة، على التنكر في زي القوات المسلحة لارتكاب جرائم وفظائع واستهداف مؤسسات عامة وخاصة ثم تنسب هذه الجرائم للقوات المسلحة، كجزء من دعايتها العسكرية الكاذبة، وقد نبهت القوات المسلحة لذلك أكثر من مرة".

وأعربت الخارجية عن إدانة الحكومة السودانية بأقوى العبارات الاعتداء المشين على سفارة أثيوبيا، والذي يأتي امتدادًا لجرائم قوات الدعم السريع السابقة، حيث استهدفت منذ الأيام الأولى مقار البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجاليات نهبًا وتدميرًا واحتلالًا لها واعتداءً على الدبلوماسيين بمن فيهم السفراء وقوافل الإجلاء.

كما أن استهدافها للمؤسسات العامة والمراكز الخدمية ومواقف المواصلات العامة، وقصفها العشوائي للأحياء السكنية صارا علامة بارزة لعملياتها اليائسة التي تعبر عن الهزيمة الكاملة.

بينما تجسد القوات المسلحة السودانية أفضل ما في التقاليد العسكرية من انضباط ومهنية ودقة عالية في تحديد أهدافها، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، بما في ذلك حرمة المقار الدبلوماسية، وقد اضطلعت بدورها كاملًا في حماية البعثات الدبلوماسية وعمليات إجلاء الدبلوماسيين والعاملين المنظمات الدولية والجاليات الأجنبية في السودان بطريقة احترافية كانت محل الإشادة والتقدير من الجميع.