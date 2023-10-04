أوكرانيا والسويد تتفقان على بدء المفاوضات بشأن إبرام اتفاق ثنائي حول الضمانات الأمنية

اتفقت أوكرانيا والسويد على بدء المفاوضات بشأن إبرام اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية في تطوير إعلان فيلنيوس لمجموعة السبع، حسبما صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بعد محادثة هاتفية مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم.

وقال كوليبا - في تغريدة على موقع (إكس)، وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم الأربعاء - إنه "خلال الاتصال الهاتفي، اتفقنا أنا وتوبياس بيلستروم على بدء محادثات بشأن اتفاق ثنائي بين أوكرانيا والسويد بشأن الضمانات الأمنية بعد إعلان فيلنيوس لمجموعة السبع. وناقشنا أيضًا التكامل الأوروبي مع أوكرانيا.

وأضاف كوليبا: "نعمل معًا على الطريق نحو فتح محادثات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام".