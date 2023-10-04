رضا حجازي يوجه رسالة بمناسبة يوم المعلم العالمي

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة وشكر للمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي والذي يحل يوم 5 أكتوبر.

وقال حجازي عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: أبنائي وزملائي المعلمين والمعلمات، لا يسعني في اليوم العالمي للمُعَلِم الذي تحل ذكراه في الخامس من أكتوبر، إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعا.

وأضاف: أتقدم بخالص التقدير لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب ويترك أثرا طيبا في نفوسهم، ويساهم في صناعة شخصياتهم وتشكيل عقولهم.. فالمعلم صاحب رسالة سامية.. يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال لرفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية.