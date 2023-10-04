لماذا يعتبر تنظيف البشرة قبل النوم أهم خطوة تجميلية؟

تنظيف البشرة قبل النوم أهم خطوة تجميلية يجب اعتمادها يوميا من النساء والرجال فهذه الخطوة تفرق بشكل كبير في صحة البشرة واذا قام الشخص بتجاهلها سوف تحدث الكثير من المشاكل الصحية وهناك نصائح لتنظيف البشرة قبل النوم وبعد يوم طويل.

-إزالة المكياج في حالة وضعه بمزيل مكياج مناسب لنوع البشرة.

-غسل البشرة بغسول مناسب لنوع البشرة جيدا بالماء.

-تنشيف البشرة بمناديل وليس بفوطة حتى لا يظهر حبوب ومشاكل صحية في البشرة.

-مسح البشرة جيدا بنوع تونر مناسب للبشرة باستخدام القطنة وهذه الخطوة تؤكد عملية تنظيف البشرة والمسام بعمق وتقلل افراز الدهون وتعالج مشاكل البشرة.

-بعد هذه الخطوات يمكن تطبيق روتين العناية بالبشرة من المرطب والسيروم وكريم العين ومرطب الشفاه واي مواد تجميلية للحبوب او المسام.

يمكن وضع المواد التجميلية الاضافية كدهن بكريم العناية الليليوينضح باختيار كريم العناية الليلي الذي يحتوي على مضادات الأكسدة، وحمض الهيالورونيك.

تناول الكولاجين عند التقدم في السن حيث يقل إنتاج الكولاجين في البشرة تلقائيًا، لذا يجب تناولها لانها تمنع التجاعيد وتوسيع المسامات وتحافظ على قوتها وجمالها وتمنع الندبات.

استخدام الأقنعة ضمن الروتين اليومي الليلي، مثل: القناع السريع ذاتي التسخين، فهو يزيل السموم عن البشرة من خلال تقليل الضغوط البيئية والملوثات، ويخفف من الشوائب، ويحسن المسام ويشد البشرة بشكل واضح ويجعلها ناعمة وصحية.

تبديل جهات الوجه على الوسادة فجهة الوجه الأكثر تجعدًا هي الجهة التي ينام عليها الشخص ليلًا، لذا ينصح بعض الخبراء باستعمال وسادات خاصة لمنع التجاعيد، لكن قبل إضاعة نقود كثيرة لفعل ذلك، ينصح بمحاولة النوم في البداية على الجهة المعاكسة للجهة التي يتم النوم عليها دائمًا.



يجب الحفاظ على الاتزان النفسي، حيث أن السعادة والطاقة الإيجابية الخارجة من الجسم كفيلة بجعل البشرة تبدو أجمل وأكثر شبابًا.

-اضرار عدم تنظيف البشرة قبل النوم:

اتساع المسامات، والتي قد تتحول إلى ندب في حال توسعها أكثر فأكثر.

ظهور البثور والحبوب.

تسريع ظهور التجاعيد على البشرة.

شحوب البشرة.

