بوتين يشارك عبر تقنية الفيديو في حفل إيصال الوقود لمحطة روبور للطاقة النووية في بنجلاديش

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسة وزراء بنجلاديش، شيخة حسينة حفل إيصال الوقود لمحطة روبور للطاقة النووية عبر تقنية الفيديو غدا الخميس.

وجاء في بيان الكرملين أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية أنه سوف يشارك الرئيس فلادمير بوتين غدا الخميس، إلى جانب رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية الشيخة حسينة، عبر تقنية الفيديو، في الحفل الذي سيقام بمناسبة إيصال الوقود النووي الروسي الصنع إلى أول وحدة طاقة في محطة (روبور) للطاقة النووية، في بنجلاديش".

الجدير بالذكر أنه تم في 25 ديسمبر من العام 2015 التوقيع على عقد حول بناء المحطة المذكورة، بمفاعلين VVER-1200 بطاقة إجمالية 2400 ميجاوات بواسطة المشروع الروسي على بعد 160 كيلومترا من عاصمة بنجلاديش.

وفي 31 يوليو 2023، أعلن مدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف بعد لقاء رئيسة الوزراء في بجلاديش الشيخة حسينة أن تسليم الوقود النووي إلى موقع المحطة "سيعني انتقال محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء إلى وضع منشأة نووية وستجعل بنجلاديش عضوا في النادي النووي للدول التي تستغل الطاقة الذرية السلمية".