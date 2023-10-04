دوري أبطال أوروبا.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام لايبزيج

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على لايبزيج بملعب رد بول أرينا، في مباراة تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم السيتي أمام الفريق الألماني، ويعاونه برناردو سيلفا وفيل فودين وجاك جريليش.

ويتساوى مانشستر سيتي مع لايبزيج في عدد النقاط، حيث يتصدران جدول ترتيب المجموعة السابعة بمجموعات دوري أبطال أوروبا بـ3 نقاط، بينما يأتي النجم الأحمر الصربي ثالثًا ويتذيل يونج بويز السويسري الترتيب بلا نقاط للثنائي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة لايبزيج

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر - أكانجي - روبن دياز - جفارديول

خط الوسط: ريكو لويس - رودري - فيل فودين

وفي الهجوم: برناردو سيلفا - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.