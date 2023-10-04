أهالي ثلاث قرى بالدقهلية يناشدون المسئولين برصف طريق "برج نور العرب - برقين"

ناشد الأهالي والمواطنون بقرى "عزبة الإصلاح وقرى البكارية وكفر قنصوة" بمدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، المسئولين عن الطرق بالمحافظة، ووزارة التنمية المحلية، رصف طريق برج نور العرب برقين «طريق الموت» كما يُطلقون عليه، والذي يربط بين محافظتي الدقهلية والشرقية.

وقال المواطنون، إن الطريق لم يتم رصفه منذ نحو 50 سنة، وخاطبوا المحافظة والجهات المسئولة عدة مرات دون جدوى، موجهين استغاثة عاجلة للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس عبد الحليم التهامي مدير الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة.

وأكد المواطنون، أن هذا الطريق في أيام الشتاء يكون عبارة عن بركة بسبب الأمطار، ما يُعيق حركة المرور عليه وخاصة وقت الصباح الباكر، وذهاب الطلاب إلى مدارسهم، والموظفون والعمال

ويشهد الطريق حالة من الظلام الدامس ليلا دون كشافات إنارة، وهو ما يشكل الخطر على حياة المواطنين وكل من يسير عليه، فضلا عن سيطرة قطاع الطرق والبلطجية عليه، موضحين أن أولياء الأمور يضطرون لغياب أبنائهم عن المدارس بسبب خوفهم عليهم من المرور على هذا الطريق الملئ بالمشاكل.

وأوضح الأهالي أن القيادة السياسية، دائمًا ما توجه بتذليل شتى العقبات أمام المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية؛ لذا نتوجه باستغاثة عاجلة لجميع المسئولين بسرعة الاهتمام برصف هذا الطريق الرابط بين محافظتين، والذي يشهد حركة مستمرة طوال ساعات اليوم، منوهين بأنهم وجهوا عدة شكاوى للحفاظ على حياة الآلاف ممن يسلكون الطريق يوميًا.

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