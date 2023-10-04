رسميًا.. السعودية تترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ترشح الممكلة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

نشرت وزارة الرياضة السعودية، والاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا صادرًا عن ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يؤكد ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

جاء نص البيان، كالتالي:

«ندخل اليوم الفصل التالي من كرة القدم السعودية، بإعلان الترشح لاستضافة كأس العالم 2034».

وأضاف: «عرضنا مستوحى من رحلة التحول في المملكة العربية السعودية، وشغف جماهيرنا، والالتزام بتقديم بطولة مذهلة».

وتابع البيان: «هناك خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم».

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «رغبة السعودية في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم».

وأتم ولي العهد: «نية الاستضافة تأتي تأكيدًا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمّة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي».

وتقام نسخة 2030 من المونديال، في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن تلعب منتخبات أوروجواي والأرجنتين وباراجواي مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.