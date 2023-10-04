أمطار خفيفة بالإسكندرية وارتفاع طفيف لموج البحر

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل اليوم الأربعاء، تساقط أمطار خفيفة، بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها هيئة الارصاد الجوية، بهطول أمطار علي عدد من المحافظات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المحافظة.

تساقطت الأمطار الخفيفة على عدد من أحياء المدينة، وسط توقعات بتساقطها من حين إلى آخر، مع الاستعداد لاستقبال اول نوات الإسكندرية 2023.

تسببت الأمطار الخفيفة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مما ترتب عليه ارتفاع طفيف في موج البحر، وهبوب رياح باردة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في المحافظة، الاستعداد الجيد لمواجهة الأمطار والنوات والتي من المتوقع أن تبدأ خلال الشهر الجاري، مع الانتهاء من أعمال التطهير الخاصة بكافة الشنانيش والمصبات والاستعداد لكافة التغييرات المناخية التي من الممكن ان تحدث خلال الشهر الجاري.

فيما اكدت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، أنه تم الاستعداد الكامل لموسم النوات والشتاء والأمطار خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد خلال موسم الشتاء حيث من المتوقع ان تاتي النوات شديدة الأمطار.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة استعدت لموسم الشتاء، حيث يتم التعامل مع اي نوة او أمطار خفيفة، مع التواصل الدائم مع الارصاد الحوية لمتابعة كافة التوقعات والإعلان قبل ساعات من تساقط الأمطار وتوزيع سيارات الشفط والسحب في الشوارع .