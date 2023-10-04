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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفاجآت في قائمة منتخب المغرب لمواجهتي كوت ديفوار وليبيريا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
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أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي كوت ديفوار وليبيريا في فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

ويواجه منتخب المغرب، نظيره الإيفواري وديًا يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023،  كما يستضيف منتخب ليبيريا في أغادير يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، في المباراة المؤجلة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتأجلت مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الليبيري في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية؛ بسبب الزلزال الذي ضرب الأراضي المغربية الشهر الماضي.

شهدت قائمة أسود الأطلس لهاتين المباراتين، مفاجآت عديدة، حيث عاد حكيم زياش جناح جالطا سراي التركي للتواجد من جديد في صفوف منتخب المغرب.

كما شهدت القائمة، عودة طارق تسيودالي نجم لاجونتواز البلجيكي، وظهور أسامة العزوزي لاعب بولونيا الإيطالي لأول مرة. 

ولم يتواجد في معسكر المنتخب المغربي المقبل، الثنائي عبد الرزاق حمد الله ووليد شديرة، كما يغيب مراد باتنة المتألق في الدوري السعودي، بالرغم أنه يقدم أداء أكثر من رائع مع الفتح في دوري روشن.

قائمة منتخب المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نصير مزراوي - أيوب عملود - نايف أكرد - عبد الكبير عبقار - رومان سايس - يحيى عطية الله - يونس عبد الحميد.

خط الوسط: عز الدين أوناحي - بلال خنوس - سفيان أمرابط - أسامة العزوزي - أمير ريتشاريسون - سليم أملاح - إسماعيل الصيباري.

وفي الهجوم: عبد الصمد الزلزولي - أمين حارث - إبراهيم صلاح - يوسف النصيري - أيوب الكعبي - طارق تسيودالي - أمين عدلي - حكيم زياش.

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