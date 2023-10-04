أبو الغيط: حرب أكتوبر كانت ضرورية منذ 10 يونيو 1967

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حرب أكتوبر كانت ضرورية منذ يوم 10 يونيو 1967.



وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر دولة كبير ة وضربت بعنف للغاية، لذلك كبريائها واحترامها لذاتها، واحترام المنطقة لها، كان يحتم عليها القيام بحرب جديدة تعيد التوازن الإستراتيجي في المنطقة.



وأوضح أن النوايا الإسرائيلية كانت في إستبقاء الأرض، وكان من رابع المستحيلات موافقتهم على الانسحاب منها، مشيرا إلى أنه في حرب أكتوبر كانت المهمة الأولى لمصر إعادة بناء قواتها المسلحة مرة أخرى، وبناء قوات مسلحة قادرة يستغرق سنوات.

