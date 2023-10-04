ads
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تهيب بمالكي السيارات سرعة تجديد تراخيصها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجهت وزارة الداخلية تنويها الى مالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير والتى لم يتم تجديد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص وإتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والإستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك منعاً للوقوع تحت طائلة القانون.
   كما توفر الوزارة خدمات تجديد الترخيص من خلال موقعها الإلكترونى خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإليكترونية.

ads
تراخيصها الإجراءات اللازمة لترخيصها اللوحات المعدنية
ads