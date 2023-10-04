جامعة أسيوط تعلن عن حاجتها لشغل (5) وظائف قيادية بقسم التعليم

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن حاجة الجامعة لشغل (5) وظائف قيادية شاغرة بقسم التعليم، المعلن عنها على (بوابة الوظائف الحكومية)، والتي تشمل: أمين الجامعة المساعد؛ بالمستوى الوظيفي العالي، وأمين معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء؛ بالمستوى الوظيفي مدير عام، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية؛ بالمستوى الوظيفي مدير عام، ومدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا؛ بالمستوى الوظيفي مدير عام، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية؛ بالمستوى الوظيفي مدير عام.

جديرٌ بالذكر، أن التقديم لهذه الوظائف؛ يمتد في الفترة من (3) أكتوبر الجاري، وحتى (5) من نوفمبر المقبل، وعلى الراغبين تقديم الطلبات، وعدد( 8 ) نسخ ورقية من المستندات الآتية: بيان حالة وظيفية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وتقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان، والمستندات الدالة على مستوى المهارات، والقدرات اللازمة؛ لشغل الوظيفة، وعدد (8) صور شخصية حديثة، وبيان عن أبرز الإنجازات التي حققها المتقدم، وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، ومقترح واف؛ ٍلتطوير الوظيفة المتقدم عليها، أو أحد أنشطتها الرئيسة؛ وفقًا للنموذج رقم 95 لسنة 2017، وشهادة قانونية معتمدة، ومختومة من الإدارة المركزية للشئون القانونية؛ خلال مدة الإعلان، وموضح بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية، أو الجنائية، أو الوقف عن العمل من عدمه، ونتيجة تحليل المخدرات؛ وفقا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021، ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة.

وعلى راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف؛ التقدم بطلب باسم السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة، وطلب بيان حالة وظيفية المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط؛ على أن تقدم باليد كافة المستندات في ملف ورقي؛ مدون عليه بيانات المتقدم، وترفق به نسخة من كافة المستندات، والإنجازات، ومقترحات التطوير على أسطوانة CD في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان،

وسوف يخطر المتقدمون المستوفون لشروط الشغل؛ بموعد، ومكان المقابلة الشخصية؛ لاجتياز الاختبارات المقررة التي ستعقد لهذا الغرض، ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة، أو الواردة قبل أو بعد مدة الإعلان، أو بالبريد.