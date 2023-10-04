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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير الجارية بحي المقطم جنوب القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحى المقطم جنوب القاهرة .
وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة عددًا من المحاور الجديدة التى قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها فى إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على سهولة وسرعة حركة المواطنين بمختلف أحياء القاهرة شملت محاور ياسر رزق، وحسب الله الكفراوي، ود.سميرة موسى، والشهيد.
وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رفع كفاءة الرصف وطلاء البردورات وتكثيف أعمال التشجير ورفع كفاءة الحدائق بالمناطق المحيطة بالمحاور الجديدة .
رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء ايهاب الشرشابى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام، واللواء أحمد أبو بكر رئيس حى المقطم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إيهاب الشرشابي هيئة النقل العام رفع كفاءة الحدائق
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