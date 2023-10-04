تأجيل معارضة رجل الأعمال محمود عبدالشافي على أحكام جرائم النصب العقاري

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة معارضة رجل الأعمال محمود عبدالشافي صاحب شركة بيتك بإيدك، على حكم حبسه والغرامة، إلى جلسة ١٩ أكتوبر لضم المفردات.

وحضر عدد من المجني عليهم والدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من ضحايا مشاريع محمود عبدالشافي.

ومحمود عبدالشافي، صدر في حقه بتاريخ 25/2/2021 حكما بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، وظل هاربا، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا، وصدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.

جاء في حيثيات الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد محمود عبدالشافي ورؤوف عبدالشافي، حبسهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 300000 جنيه مع إلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها نظير التعاقدات المبرمة مع المستهلكين.

وجاء أن المتهمين قاموا بالتوصل الى الاستيلاء على الأموال بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة والتصرف في الأموال والعقارات غير المملوكة لهم والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء مع إنشاء وإدارة واستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وتم عقابهم بمواد قانون تقنية المعلومات وحماية المستهلك وعقوبات النصب.



