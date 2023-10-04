دوري الأبطال.. تاريخ مواجهات مقلق للسيتي أمام لايبزيج

يحل فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، ضيفًا ثقيلًا على نظيره لايبزيج الألمانى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ريد بول ارينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى ابطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

ويسعى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى لمواصلة سلسلة انتصاراته فى طريقه للحفاظ والدفاع عن لقبه، بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نظيره سرفينا زفيزدا الصربي بثلاثة أهداف لهدف.

والتقى الفريقان فى أربع مواجهات سابقة، منها الموسم الماضي في ثمن النهائي، ففرض لايبزيج التعادل على أرضه بهدف لكل فريق ذهابا، قبل أن يمنى بهزيمة مذلة بسباعية نظيفة إيابا، بينها خماسية للمهاجم إيرلينج هالاند الذي استبدل في الدقيقة 63، وهي المرة الثالثة تواليا يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية العريقة، حيث تبادلا الفوز عام 2021، بـ 6 أهداف لـ 3 للسيتي وبهدفين لهدف أياباً للايبزيج).

وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

خط الدفاع: والكر ، مانويل أكانجي ، روبن دياس ، ناثان أكي.

خط الوسط: جوليان ألفاريز ، فيل فودين ، كوفاسيتش ، دوكو ، ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: إرلينج هالاند.

ويعتلي مانشستر سيتى صدارة المجموعة السابعه بثلاث نقاط، بفارق الأهداف فقط عن لايبزيج صاحب الوصافة.

