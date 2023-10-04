خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية.. كوستاس فيرس: أعشق أعمال يوسف شاهين وحسن الإمام

أقيمت اليوم، ندوة تكريم للفنان اليوناني من اصل مصري كوستاس فيرس ضمن فعاليات الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والتي أدارها الناقد عصام زكريا وحضور رئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة والفنانة منال سلامة وعدد من النقاد والاعلاميين .

في البداية تحدث فيرس عن أصوله المصرية قائلا:انا انتمي لأربع دول فوالدي لبناني وامي قبرصية وعشت طفولتي وصباي في مصر حتي أصبح عمري ٢٢سنه بعدها سفرت لليونان ورغم ذلك اعتز جدا بسنوات عمري التي عشتها في مصر ولدي فيها اجمل ذكريات وانا في طفولتي وصباي عملت كومبارس في عدد من الأفلام المصرية بداية من "غرام وانتقام" مع اسمهان و"ايامنا الحلوة "و "فاطمة وماريكا وراشيل "و"باب الحديد" أيضا كنت أعمل في الأوبرا المصرية القديمة وشاركت في العديد من الأعمال العالمية منها أوبرا عايدة

خلال هذه الفترة كان في مصر يونانيين يعملون في السينما المصرية أبرزهم نيللي مظلوم واندريا رايدر .

وأشار كوستاس الى أنه في أفلامه كان متأثر بالسينما المصرية أكثر من السينما الأوربية ويعتبر يوسف شاهين وحسن الامام وصلاح ابوسف من اكثرالمخرجين المصريين الذين تأثر بهم في مشواره مؤكدا أن السينما المصرية تتميز عن الأوربية بأنها تجمع القلب والروح والعقل .

وعن أكثر الاغاني المصريه القديمه التي أحبها كوستاس قال :اعشق اسمهان وأغنية امتي هتعرف امتي والدي كان يحبها وأسرتي بكت عليها يوم وفاتها أيضا احب اغاني سيد درويش وام كلثوم كما كنت اعشق المسحراتي.

وتحدث كوستاس عن حلمه بتقديم فيلم مصري يوناني ي بعنوان "كوبري الليمون " وهو عن ذكرياته في فترة الأربعينات التي عاشها في شبرا ومنطقة كوبري الليمون وهو ٤٥ في المئه ناطق باليوناني و٤٥في المئه ناطق بالمصري و١٠في المئه ناطق باللغات الأخري التي كانت تعيش في مصر فترة الأربعينات سواء الإنجليز أو الفرنسيين وختم كوستاس ندوة تكريمه بغناء اغنية "سالمة يا سلامة _رحنا وجينا بالسلامة.