بالفيديو.. نصر عبده: حرب الاستنزاف مرحلة حساسة في تاريخ مصر ولولاها ما كان نصر أكتوبر

هنأ نصر عبده، الكاتب الصحفي بالبوابة نيوز، المتخصص في الشأن العسكري، الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة المصرية بذكرى مرور 50 عامًا على انتصار أكتوبر المجيد، قائلًا: "يجب أن نقول لهم كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم في نصر وكل عام ومصر من نصر إلى نصر".

وأضاف "عبده" في حواره لفضائية "النيل للأخبار" اليوم الأربعاء، أنه يجب على الأسر أن تعلم أولادها أن أكتوبر عيد وانتصارات أكتوبر عيد، قائلًا: "احكوا لأطفالكم وأولادكم ما فعلته القوات المسلحة الباسلة لكي نحقق نصر أكتوبر والذي نحتفل بذكراه الـ 50 وما قدمته من بطولات وتضحيات حتى تحافظ على أرض وشعب مصر".

وتابع، أن الفترة منذ عام 1967 وحتى 1973 تسمى عسكريًا بحرب الاستنزاف وهي كانت مرحلة في غاية الأهمية وهي الحجر الأساسي واللبنة الأولى لتحقيق انتصارات أكتوبر، لأن هذه الفترة شهدت الكثير من المعارك العسكرية، وهي تسمى بحرب الـ 1000 يوم لأنها كانت مرحلة شديدة الخطورة ومرحلة حساسة في مصر.

وأردف، الكاتب والمتخصص في الشأن العسكري، أن الشعب المصري في هذه الفترة كان يرفض ما تم في حرب 1967 وغير متقبلينه ولم يرغبوا أن يكون جيشهم مهزومًا مثلما كان في نكسة 1967 وكان هناك غضب شعبي أدى لتنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمطالبة بعدم التنحي والعودة، وهو ما أدى للحمة والتلاحم والاتحاد بين الشعب والجيش والقيادة السياسية وهو المثلث الذي وصل بنا لحرب 1973.

وأكمل، أن الشعب المصري طالب الزعيم جمال عبد الناصر بعدم التنحي، وبعد ذلك بدأ عبد الناصر في إحداث تغيرات وبدأت مصر في مرحلة بناء عسكري تحمل فيها الشعب العبء الأكبر اقتصاديًا، مؤكدًا أن عسكريين كثيرين يرددون أنه لولا حرب الاستنزاف ما كان نصر أكتوبر.