خبير أمن المعلومات يرد على شائعات قطع الإنترنت حول العالم

علق المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، على الأخبار المتداولة حول انقطاع الإنترنت بشكل تام عن العالم الفترة القادمة، قائلًا إنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وكل ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح تمامًا.

وأضاف “السخاوي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن وكالة ناسا كذبت هذه الأخبار، لافتا إلى أن الإنترنت في الأساس منقول بواسطة الأقمار الصناعية والكابلات البحرية.

وحول سبب انتشار علامة التوثيق في فيس بوك وانستجرام في الفترة الأخيرة، قال خبير أمن المعلومات، إن شركة ميتا تحاول تعويض الخسائر التي تكبدتها مؤخرًا من خلال تحصيل الأموال مقابل إعطاء علامة التوثيق؛ وكانت قد سبقتها بالفعل شركة تويتر في تطبيق هذا الأمر.

وأضاف خبير أمن المعلومات، أن الحصول على علامة التوثيق في فيس بوك أصبح أمرًا سهلًا، وتكمن خطورته في تسهيل عملية انتحال الشخصيات، مثلما حدث مؤخرًا مع الفنانة عبلة كامل.