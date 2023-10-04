مطروح والوطنية للتدريب تنظمان ندوة تعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع محافظة مطروح، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلى 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، وذلك في إطار في توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للعلاقات الحكومية، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والنائبة سحر عيد، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والنسائية وعددا من السيدات بمحافظة مطروح.

ورحبت محافظة مطروح بتنظيم برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية والذى يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بدور المرأة وتعاظمه فى المجتمع امتدادا لتاريخ الكفاح الطويل للمرأة المصرية فى بناء الإنسان والوطن، والمشاركة في جهود التنمية، كنصف المجتمع دون تمييز سواء داخل الجهاز التنفيذى أو المجتمع المدنى أو دورها الشعبى والحزبى مع ما منحته القوانين والدستور المصرى من حقوق للمرأة والذى أثبتت فيه العديد من العناصر النسائية مدى الكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار وتولى المسئولية، مع التأكيد على دعم دور المرأة فى كافة الأجهزة بمطروح مع تولى العديد منهن للقيادة فى عدة مجالات؛ إيماناً بدورهن الهام، والاهتمام بالمرأة البدوية وتدعيم دورها ورفع مستواها وتمكينها الاقتصادى والاجتماعى وغيرها.

مطروح والوطنية للتدريب تنظمان ندوة تعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات

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