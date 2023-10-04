"وزيرالإنتاج الحربي" يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس أوجه التعاون المشترك، وجاء ذلك اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وزير الانتاج الحربي، بما تشهده المنطقة الاقتصادية من نجاحات متميزة في تنفيذ مشروعاتها، كما أشاد بمساعيها لجذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد القومي للدولة.

كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الهيكل التنظيمي للوزارة، لافتاًا إلى أن سياسة العمل داخل الوزارة تقوم بشكل أساسي على تنفيذ دورها في المشروعات التنموية والخدمية والمعدات والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها وما تمتلكه من خبرات تكنولوجية وبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، كما أكد استعداد الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير كافة إمكانياتها التكنولوجية والفنية والبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما لها من عائد اقتصادي كبير للدولة.

ومن جانبه، أشاد المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالمجهود الذى تبذله وزارة الإنتاج الحربى فى دعم الإقتصاد القومي، وذلك من خلال المشاركة الفعالة والواضحة فى المشروعات التنموية التى تتم بالدولة.

كما أكد سعيه خلال الفترة القادمة لجذب المزيد من الشراكات والاستثمارات للإنتاج الحربى؛ بإعتباره أحد أهم اذرع الدولة الصناعية، مشيدًا بالإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية لوزارة الإنتاج الحربي وإلتزامها بنهو المشروعات الموكلة إليها بكفاءة وفي التوقيتات المحددة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين، إلى جانب جهود الهيئة الخاصة بتسريع وتيرة إنتاج واستخدام الوقود الأخضر لدعم ممارسات إزالة الكربون فى الأنشطة الصناعية والبحرية.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى محمد بكر: “إنه تم الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بدقة والعمل على سرعة تفعيلها”.