بالفيديو.. حياة كريمة: عملنا بملف التعليم تركز على تطوير الأبنية وبناء الإنسان

قالت هبة جلال، عضو إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إنه يتم العمل في ملف التعليم من خلال نقطتين أساسيتين: “الأبنية التعليمية، وبناء الإنسان”، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على إتاحة الخدمات التعليمية نظرًا لأن هناك قرى كانت محرومة نهائيًا من المدارس وكان الطلاب يضطرون للمشي لمسافات طويلة لدخول مدارس في القرى المجاورة.

وأضافت "هبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أنه كان هناك تدخلات لتحسين البيئة التعليمية القائمة بالفعل وفصل الكثافات الطلابية وهو ما يؤثر بشكل إيجابي على قدرة الطالب على التفاعل مع معلمه واستيعاب المعلومات والتفاعل مع الطلاب واكتساب المهارات المختلفة.

وتابعت، أنه تم العمل على بناء الإنسان من خلال مؤسسة حياة كريمة عبر إطلاق المبادرات التي عملت على تنمية قدرات الطالب المعرفية والمهنية والوجدانية وتوعية الطالب بالعديد من المفاهيم المهمة مثل مفهوم التطوع وتقبل الآخر والمشاركة والدور المجتمعي للطالب.