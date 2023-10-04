الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن التشكيل الجديد برئاسة المستشار حازم بدوي

أعلنت ‏الهيئة الوطنية للانتخابات، التشكيل الجديد لمجلس الإدارة برئاسة المستشار حازم بدوي، وذلك بعد صدور القرار الجمهوري بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، وفقا لما نقلته فضائية "إكسترا نيوز في خبر عاجل، اليوم الأربعاء.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، جرى خلاله التطرق إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والدور الذي ستضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج إزاء عملية الإشراف على تصويت المصريين في الخارج في ضوء القواعد المُنظمة التي وضعتها الهيئة.

وثمّنت الهيئة الوطنية للانتخابات حرص وزارة الخارجية على إبداء كل أوجه التعاون المطلوب منها، في سبيل إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، والالتزام الكامل بأحكام القانون وقرارات الهيئة التي تستهدف نزاهة الانتخابات وحماية إرادة المواطنين والتيسير عليهم.