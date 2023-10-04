حلقة بحثية حول "العنف ضد المرأة" بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حلقة بحثية بعنوان "العنف ضد المرأة" ببيت ثقافة الخانكة بفرع ثقافة القليوبية، وبحضور مدير عام الفرع أدارتها أماني السباعي أخصائي تربية نفسية.

وأوضح خلالها الكاتب أسامة الجوهري أن العنف ضد المرأة يعد من أكثر أشكال انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا والتي تؤثر على الصحة النفسية للمرأة والمنعكس على الأسرة والمجتمع بشكل عام.

كما تحدثت الشاعرة نجاح علي حول المرأة المعيلة، وضرورة الاهتمام بها وتوفير فرص للعمل وتدريب يؤهلها لتعيش حياة كريمة لها ولأسرتها.

فيما تحدث الشاعر محمد حسين زغلة حول رعاية الغارمات وعن دور المجتمع المدني في ذلك، مبينا أنه من الضروري تلافي الأسباب التي تؤدي بالسيدات إلى هذا الوضع.

وفي إطار الخدمات المجانية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لسيدات مصر والتي تهدف لزيادة المهارة اليدوية وخلق فرص عمل، يواصل نادي المرأة بقصر ثقافة بنها نشاطه بإقامة ورشة تفصيل ملابس تدريب منى محفوظ.

جاءت هذه الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، وفي ظل تواصل الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وبالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم، نظم بيت ثقافة قها محاضرة حول ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم البشر، لفضيلة الشيخ محسن محمد البطح، وذلك لطلاب مدرسة المجمع بقها.

أعد نادي الأدب بقصر ثقافة شبرا العمال، أمسية أدبية تحت عنوان "الشعر العامي المفهوم وصك المصطلح" أدار اللقاء الشاعر سعيد الصاوي، والشاعرة باسمة إبراهيم، وبحضور الشاعر والناقد محمد علي عزب، والشاعر وجيه أحمد، والشاعر أحمد جاد، والشاعر عبدالرحمن محمد، والشاعر أمير فياض، والقاصة دعاء أحمد، والشاعرة صفاء عنتر، والشاعر عادل عبدالموجود، والروائي صبحي شحاتة، والأستاذ أحمد الملاح، وبحضور رئيس النادي الشاعر محمد عصمت راضي.