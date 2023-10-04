علي الحجار يعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا السبب

كشف المطرب الكبير علي الحجار تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث كان قد أعلن الرئيس نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتمت فعالياته أول أمس الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعلل الحجار دعمه للرئيس السيسي لحجم الإنجازات والمشروعات التنموية الضخمة التى شهدتها مصر منذ تولى السيسي الرئاسة، مؤكدا توقعه مزيدا من الإنجازات خلال الفترة المقبلة استكمالا لمسيرة إنجازاته.

وكانت قد شهدت مدن ومراكز محافظات مصر مسيرات حاشدة، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسي للترشح للرئاسة.