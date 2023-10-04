أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 279 ألفا و890 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 279 ألفا و890 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و745 دبابة و9 آلاف و26 من المركبات المدرعة و6 آلاف و612 من النظم المدفعية و802 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و540 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و962 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 946 من المعدات الخاصة و5 آلاف و121 طائرة مسيرة وإسقاط 1530 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من جانبها.. أكدت قيادة قوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية، نجاح قواتها في تدمير مستودع ذخيرة روسي وقذيفتي هاون عيار 120 ملم في إقليم دونيتسك.

وذكرت القيادة - في بيان صحفي - أن فرع قوات العمليات الخاصة الثالث حقق نصرا واضحا في مبارزة "مع فرق الهاون الروسية"، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف مستودع ذخيرة روسي وقذيفتي هاون عيار 120 ملم في منطقة ليست بعيدة عن بلدة في إقليم دونيتسك... وباستخدام طائرة بدون طيار، قامت وحدات الاستطلاع الأوكرانية بتعديل نيران الهاون وحطمت الأهداف الثلاثة.

من ناحيتها، أشارت وكالة حرس الحدود البولندية، إلى وصول نحو 23 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 07ر16 مليون شخص.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 23 ألفا و600 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 28ر14 مليون شخص.

يذكر أن بولندا مررت في مارس من العام الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

