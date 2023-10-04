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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدفاع الروسية: إسقاط 31 مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود وبريانسك وكورسك

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 31 مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود وبريانسك وكورسك، كما أحبطت روسيا محاولة إنزال أوكرانية في شبه جزيرة القرم، حسبما نقلت فضائية  "القاهرة الإخبارية".

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في ليلة 4 أكتوبر، تم إحباط محاولات لنظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 31 مسيرة أوكرانية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك جنوب غربي البلاد".

وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها إلى أن "طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي، أحبطت محاولة أوكرانية لاختراق الأراضي الروسية، من قبل مجموعة إنزال كانت متجهة نحو منطقة تراخنكوت شمال غرب شبه جزيرة القرم، باستخدام زورق عسكري سريع، و3 دراجات مائية".

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