تعرف على سعر العملات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

سيطرت حالة من الاستقرار على متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي المصري بداية تداولات اليوم عند نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو” في البنك المركزي المصري نحو 32.28 جنيه للشراء و32.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري فى البنك المركزي المصري نحو 37.16 جنيه للشراء و37.33 جنيه للبيع.

وثبت متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري عند نحو 33.39 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع.

فيما سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.56 جنيه للشراء و20.65 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.22 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

وعلي صعيد متوسط اسعار صرف العملات العربية ، في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وأكثرها انتشارا واقبالا في السوق المصرفي المصري ( الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي ) و التي شهدت حالة من الهدوء النسبي مقابل الجنيه المصري.

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 99.64 جنيه للشراء و100.10 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.