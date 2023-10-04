اليوم.. مصر واليابان في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للصم

يلتقي في تمام الحادية عشر والنصف ظهر اليوم منتخب مصر لكرة القدم للصم مع نظيره الياباني في دور قبل النهائي بكأس العالم والذي يُقام في ماليزيا في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر الجاري.



حيث تعتبر هذه المباراة أقوى صدام بين فريقين تم ترشيحهما من قبل الخبراء واللجنة المنظمه للمونديال وصولهما للمربع الذهبي.

ويأمل منتخبنا القومي في الفوز بتلك المباراة ليصعد إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه حيث حصل من قبل على الميدالية الفضية والمركز الثاني فى مونديال 2012 بتركيا.



وقد استعد الفريق جيدا لهذه المباراة التى ستكون استكمالًا للعروض القوية التى قدمها المنتخب طوال مشواره فى البطولة وحصوله على العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات على ألمانيا مرتين فى دور المجموعات ودور الثمانية كما فاز على كلا من أمريكا وماليزيا وغانا.



ويلعب اليوم المنتخب بتشكيل يضم كلا من:

صابر جمال فى حراسة المرمى ومحمد عبد الحميد حامد ومحمد عماد صابر وعبد الله موسى سالم وماهر عبد المطلب وعمرو الشربيني و حماده فاروق والسيد شوقي السيد وماهر الجوهري وإسماعيل محمد ومحمد محمود.



وعن مشوار المنتخب يقول الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بأن المنتخب أستعد جيدًا لهذه البطولة حيث وفرت اللجنة البارالمبية كل الإمكانيات المادية والمعنوية بمشاركة ودعم لا محدود من وزارة الشباب والرياضة التى لم تبخل عليه بأي دعم مالي مطلوب وتم الاستعداد من خلال معسكر مغلق استمر لمدة شهر كامل قبل البطولة فى فندق استاد القاهره الدولى.

وأضاف رئيس اللجنة بأن المنتخب يعد من أفضل منتخبات العالم البارالمبيين حيث يضم لاعبين على مستوى عالى يتم الاستعانة بهم ليحدثوا الفارق مع فرق فى دوريات عالمية وعربية مختلفة.

وهذا المستوى نتاج دوري محلي قوي تحت إشراف اللجنة البارالمبية يضم ١٦ نادي ومركز شباب ودوري درجة أولى من ٤٢ نادي ومركز شباب.

وعدد أندية كرة القدم للصم باللجنة ٥٨ نادى ومركز شباب ويتم الاستعانة بحكام الاتحاد المصرى لكرة القدم وتقام المباريات على نفس ملاعب أندية الممتاز والدرجة الأولى لكرة القدم وتقام المباريات كل يوم جمعة من كل أسبوع.

كما أن هناك لاعبين احترفوا بالخارج فى نادى ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني ونادي بوك اليونانى وأندية خليجية.

وأضاف مصطفى بأن نشاط الصم بدأ عام ١٩٩٨ وكانت أول مشاركة له فى دورة الألعاب العربية وحصل المنتخب على المركز الأول، وكان رئيس اللجنة وقتها الدكتور محمد نبيل سالم.