ريال مدريد يهزم نابولي بصعوبة في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، فوزًا مهمًا على مضيفه نابولي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح فريق نابولي أهداف المباراة عن طريق ليو أوستيجارد في الدقيقة 19، وتعادل فينيسيوس جونيور للنادي الملكي في الدقيقة 27 وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد مجهود فردي رائع.

وفي الشوط الثاني، أدرك نابولي التعادل من ركلة جزاء عن طريق بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 54، لكن تقدم النادي الملكي من جديد بعدما سجل أليكس ميريت حارس نابولي هدفا بالخطأ فى مرماه في الدقيقة 78 بعد تسديدة صاروخية من فالفيردى ارتدت من العارضة وعادت من ظهر الحارس إلى المرمى.

وبدأ ريال مدريد المباراة أمام نابولي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - روديجر - ناتشو - كامافينجا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - تشواميني - توني كروس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو - فينيسيوس جونيور.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثالثة إلى جانب يونيون برلين الألماني الذي فاز عليه في الجولة الأولى بالإضافة إلى نابولي الإيطالي وسبورتينج براجا البرتغالي.

وبهذا الفوز، تصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط فيما يأتي نابولي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط متساويا مع سبورتينج براغا الذي فاز على يونيون برلين الذي يقبع في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.