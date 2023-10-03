الشريعي: مواجهة إنبي ضد الأهلي صعبة وتعرضنا للظلم من اتحاد الكرة

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن مواجهة الأهلي صعبة للغاية، مشيرا إلى أنه حريص على دعم اللاعبين وتحفيزهم، للخروج بالمباراة بمستوى جيد يليق بالناديين، وقال ان الحافز الوحيد للاعبين هو تحقيق نتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر وهو أفضل حافز بعيدا عن رصد المكافآت المالية.

وأضاف الشريعي في تصريحات تليفزيونية ارسلنا خطاب رسمي لاتحاد الكرة ونفاجئ دائما بالردود في وسائل الإعلام،

وتابع : لا مشكلة مطلقا مع أي طرف لكن نريد دائمًا الحديث بمعايير وموضوعية، وأرحب بالجلوس مع مسئولي الجبلاية لحل أزمة مشاركة إنبي في كأس السوبر للأبطال".

وواصل الشريعي : "يجب ألا يكون في اللوائح والعقوبات أمور تقديرية، وأن يكون هناك عدالة بين الجميع، ولا توجد مشكلة بالنسبة لنادي إنبي في أي شئ، وبالتأكيد المفترض أن لائحة بطولة كأس السوبر تغيرت لأنها أصبحت من 4 أندية".

وأكمل: "بطولة كأس مصر لها ممثل في بطولة السوبر الجديدة، وبما أن الزمالك معاقب، والأهلي وبيراميدز سيشاركان كأول وثانٍ لبطولة الدوري، فمن حق نادي إنبي التواجد في البطولة، وأنا اتحدث دائمًا بصفة عامة، وأن يكون لبطولة كاس مصر ممثل في السوبر بالإمارات، ولم نتسلم أي لائحة جديدة بخصوص كاس السوبر بنظامها الحديث من 4 فرق".

وزاد: "إنبي تعرض لظلم في مسألة عدم مشاركته في كأس السوبر بنظامه الجديد، وخوض مباراة فاصلة بين انبي وفيوتشر حل مطروح لحل تلك الأزمة".

وحول أزمة إداري إنبي، قال: "لو تجاوز الإداري هناك لوائح لمعاقبته لا يجب حذفه من جروب خاص بالعمل او البطولات، وهناك اعتراض على بعض الأمور مع مسئولي اتحاد الكرة ولا توجد اي مشكلة مع عامر حسين".

وأكمل: "هناك العديد من الفرق لا تلعب الساعة 4 عصرًا، ولا توجد مشكلة بالنسبة لنادي إنبي، لكن كان الاعتراض على خوض المباريات في توقيت صعب وسط درجات حرارة عالية، لكن مع حلول فصل الشتاء سيكون أمر عادي أن تلعب كل الفرق في وقت باكر".

وأتم: "هناك أخطاء بالفعل حدثت بشأن خطاب مرسل لنادي إنبي من جانب اتحاد الكرة، يجب الاعتراف بالخطأ بدون أدني مشكلة".