دوري أبطال أوروبا.. إنزاجي يعلن تشكيل إنتر ميلان أمام بنفيكا

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة بنفيكا البرتغالي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) معقل الإنتر المباراة التى تقام في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

ويبدأ إنتر ميلان المباراة أمام بنفيكا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومير.

بنيامين بافارد - فرانشيسكو أتشيربي - اليساندرو باستوني.

دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكن كالهانجولو - هنريك مخيتريان - فيديريكو ديماركو.

لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

ويتواجد إنتر ميلان وبنفيكا في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب ريد بول سالزبورج النمساوي وريال سوسيداد الإسباني.

وفاز ريد بول سالزبورج على بنفيكا في الجولة الأولى بهدفين دون رد، في حين تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسييداد بهدف لكل منهما.