دوري أبطال أوروبا.. كفارا يقود هجوم نابولي أمام ريال مدريد

أعلن رودي جارسيا المدير الفني لنادي نابولي، تشكيل لاعبيه لمواجهة ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام المباراة على ميدان نابولى في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

يبدأ نابولي المباراة أمام ريال مدريد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - ليو أوستيجارد - ناتان برناردو دي سوزا - ماتياس اوليفيرا.

خط الوسط: أندري زامبو أنجويسا - ستانيسلاف لوبتكا - بيوتر زيلينسكي.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - فيكتور أوسيمين - خفيشا كفاراتسخيليا.

ويحتل نابولي صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز على سبورتينج براجا البرتغالي في الجولة الأولى، وتضم المجموعة أيضا ريال مدريد الإسباني ويونيون برلين الألماني.