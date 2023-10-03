الجامعة البريطانية في مصر تحصد المركز الأول على الجامعات الخاصة في تصنيف التايمز

تصدرت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، قائمة الجامعات الخاصة المصرية، بعدما حصلت على المركز الأول في مصر بين الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، وذلك للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتصنيف التايمز العالمي للتعليم العالي لعام 2024.

كما احتلت الجامعة البريطانية، في نفس التصنيف العالمي للجامعات، المركز الرابع مكرر على مستوي كافة الجامعات المصرية.

وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، عن سعادته بما حققته الجامعة والذي يعكس مدي التقدم العلمي والتكنولوجي الملحوظ الذي تشهده الجامعة البريطانية في كافة المجالات، وحرصها الدائم على التميز الأكاديمي، واهتمام الجامعة بالبحث العلمي وجودته.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر لضمان تحسين وتطوير الأداء بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا للحفاظ على المكانة الدولية المرموقة التي تحتلها، وذلك تمشياً مع خطة الدولة واستراتيجية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف التعليم العالي وتطويره.

ووجه الدكتور محمد لطفي، الشكر لكل منتسبي الجامعة البريطانية في مصر، من نواب وعمداء وأعضاء هيئة تدريس، وطلاب، وعاملين، لما يبذلونه من جهد من أجل تقدم الجامعة، ووضعها دائمًا في مقدمة الجامعات المتميزة المصرية والأقليمية.